Почему казахстанцы всё чаще занимаются самолечением и ищут диагнозы в интернете?

Данные, о которых пойдёт речь, собираются специалистами Бюро национальной статистики (БНС) АСПиР РК во время выборочных обследований, в которых ежегодно принимают участие около 12 тыс. казахстанцев. По итогам опросов за прошлый год оказалось, что 13% респондентов по разным причинам не могли воспользоваться услугами здравоохранения. Из этой группы 45,5% респондентов в качестве одной из причин указали самолечение. В сравнении с 2021 годом прирост составил 5,5 процентного пункта. Ещё 14,5% респондентов из не получавших медицинские услуги заявили, что к врачам обращаться нет смысла: болезнь пройдёт сама. За четыре года их доля выросла на 6,9 процентного пункта. Хочется верить, что такой ответ давали люди, которые переносили без профессиональной помощи только лёгкую простуду.
В обследованиях БНС ответ «Занимался самолечением» в этом опросе стоит в одном ряду с другими причинами неполучения медицинских услуг, хотя чаще всего он является их следствием. Так почему же казахстанцы предпочитают заниматься самолечением, а не ходить к врачу? 29,3% респондентов из группы риска указали, что дело в больших очередях в больницах. За четыре года доля считающих так увеличилась на 10,5 процентного пункта. Около четверти участников группы сообщили, что не ходят по больницам, потому что там нет нужного им специалиста. Почти 23% опрошенных были недовольны тем, что в РК слишком дорогие лекарства, ещё около 20% жаловались на высокую стоимость платных медицинских услуг.
Совсем недавно на проблему обратила внимание депутат Мажилиса, врач Гульдара Нурым. В своём запросе в правительство со ссылкой на профильные агентства она сообщила, что «до 42% казахстанцев хотя бы раз следовали советам о лечении из социальных сетей, не обращаясь к врачу, самостоятельно ставили себе диагнозы, назначали препараты».
Мы уже затронули часть проблемных вопросов, которые вынуждают казахстанцев заниматься самолечением. Следующая информация позволит более чётко проследить зависимость между финансовыми возможностями пациентов и доступностью медицинских услуг. В прошлом году только 24% респондентов из малообеспеченных семей были полностью удовлетворены доступностью медицинских услуг в государственных больницах. Среди богатых доля довольных была куда больше: 63,3%. Соответственно, казахстанцев, не удовлетворённых доступностью услуг государственных поликлиник, было значительно меньше среди людей с высоким уровнем обеспеченности (4,7%), чем в группе бедных (26,2%). С учётом того, что казахстанская медицина декларирует принцип доступности для всех, возможной причиной такой огромной разницы в мнениях является получение более обеспеченными гражданами платных, а не бесплатных услуг. Имеет значение и то, что часть малообеспеченного населения, живущего в сёлах, не всегда может оперативно получить медпомощь из-за дефицита врачей и отдалённости от крупных городов.
Ситуация с удовлетворённостью качеством медицинских услуг в государственных больницах в разных категориях пациентов тоже сильно отличается. Почти половина (42,9%) респондентов в группе малообеспеченных в 2025 году были не удовлетворены качеством услуг, среди высокообеспеченных же доля таковых оказалась минимальной (всего 4,7%). В категории так называемого среднего класса удельный вес неудовлетворённых составил 5,6%.
Остановимся подробнее на проблеме дороговизны платных медицинских услуг, которая также была указана респондентами выборочного обследования как одна из причин недоступности. Данные БНС показывают, что казахстанцы ежегодно увеличивают свои расходы на платную медицину. Отчасти это связано с необходимостью тратить больше денег на лечение зубов, которое по большей части покрывается за счёт личных средств населения. По итогам прошлого года общие расходы домохозяйств на платную медицину в среднем составили 118,4 тыс. тг. Сумма кажется мизерной при пересчёте на месяц: 9,9 тыс. тг. Здесь важно уточнить, что это усреднённый расчётный показатель среди всех домохозяйств Казахстана, чаще всего использующийся для оценки динамики. Так вот, за год общая сумма выросла на 9,9%. Объём расходов казахстанцев на услуги больниц увеличился на 13,1%.
Одна из причин роста затрат на платную медицину — удорожание медицинских услуг. Например, за январь-декабрь прошлого года стоимость услуг врачей-специалистов в амбулаториях повысилась на 7,8%, а в январе-апреле 2026-го — уже на 11,1%.
Качество и доступность медицинских услуг в государственных больницах неоднократно вызывали критику пациентов и контролирующих органов. Казахстанские издания со ссылкой на Фонд социального страхования публиковали данные о поступлении за прошлый год более 23 тыс. жалоб от казахстанцев. В сравнении с 2024-м количество таких обращений уменьшилась на 15,3%, но всё ещё осталось довольно серьёзным. В основном жалобы пациентов были связаны с некачественным оказанием медицинской помощи, отказом в ней или проблемами с получением бесплатных лекарств.
Представители государственных ведомств, отвечающих за медицину, безусловно, знают о ситуации, анализируют её и ищут пути решения. В марте 2026-го в Казахстане был принят Комплексный план по совершенствованию управления качеством медицинской помощи до 2030 года. В нём говорится, что в стране сохраняются системные ограничения, препятствующие развитию целостной модели обеспечения качества и снижения рисков для пациентов. Чтобы изменить ситуацию, в РК намерены создать Национальный институт качества, внедрять цифровые механизмы контроля.
Целевые индикаторы плана дают понимание того, как должна выглядеть ситуация уже через четыре года. В частности, в 2027-м в стране планируется внедрить трёхуровневую модель экспертизы качества с применением технологий ИИ. К 2028 году каждый пятый медицинский случай, по задумке, должен будет автоматически проверяться ИИ на предмет качества и полноты оказания услуги. Казахстан намерен постепенно перейти на новую модель лицензирования и аккредитации по обновлённым стандартам с последующим контролем.