Почему казахстанцы всё чаще занимаются самолечением и ищут диагнозы в интернете?

В обследованиях БНС ответ «Занимался самолечением» в этом опросе стоит в одном ряду с другими причинами неполучения медицинских услуг, хотя чаще всего он является их следствием. Так почему же казахстанцы предпочитают заниматься самолечением, а не ходить к врачу? 29,3% респондентов из группы риска указали, что дело в больших очередях в больницах. За четыре года доля считающих так увеличилась на 10,5 процентного пункта. Около четверти участников группы сообщили, что не ходят по больницам, потому что там нет нужного им специалиста. Почти 23% опрошенных были недовольны тем, что в РК слишком дорогие лекарства, ещё около 20% жаловались на высокую стоимость платных медицинских услуг.