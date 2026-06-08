Дарья Донцова рассказала, как в молодости работала уборщицей ради сына

Ранее российский актер и шоумен Дмитрий Нагиев на «Форуме в большом городе» признался, что вырос в нищете. По его словам, были моменты, когда семья отправляла маленького брата к папе, а сам Нагиев находил две копейки на улице, чтобы купить «четвертушку хлеба и пить с водичкой».