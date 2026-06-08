Поиск Яндекса
Ричмонд
+27°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Роспотребнадзоре рассказали, когда в российских школах появится гипоаллергенное меню

Попова: в новом учебном году в российских школах появится гипоаллергенное меню.

Источник: Комсомольская правда

В начале нового учебного года в российских школах может появиться гипоаллергенное меню. Об этом РИА Новости сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

«Работа по формированию противоаллергенного меню в школах продолжается. Мы надеемся завершить ее к началу учебного года», — сказала руководитель ведомства.

Анна Попова напомнила, что во многих российских школах уже сейчас популярны шведские столы. И Роспотребнадзор это практике не препятствует, поскольку при грамотной его организации ребенок ест с удовольствием тот самый здоровый набор продуктов.

Ранее в Госдуме предложили запретить продавать фастфуд и сладости в школьных буфетах. Доступность фастфуда сладостей, отметили парламентарии, увеличивает риск появления у детей лишнего веса и серьёзных заболеваний.

До этого депутаты предложили сделать бесплатным питание для школьников всех возрастов, предположив, что это снизит тягу школьников к фастфуду.