В Омске суд обязал АГЗС выплатить 312 тысяч рублей за ожог клиента

Как сообщили в прокуратуре Кировского округа, инцидент произошёл в ноябре 2024 года на АГЗС на улице Семиреченской. Во время самостоятельной заправки автомобиля мужчина получил ожог правой руки из-за выброса газа при подключении заправочного пистолета к баку.