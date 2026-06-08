В Омске суд обязал АГЗС выплатить 312 тысяч рублей за ожог клиента

Омский областной суд оставил в силе решение о взыскании компенсации в пользу местного жителя, получившего ожог во время заправки автомобиля на автогазозаправочной станции.
Как сообщили в прокуратуре Кировского округа, инцидент произошёл в ноябре 2024 года на АГЗС на улице Семиреченской. Во время самостоятельной заправки автомобиля мужчина получил ожог правой руки из-за выброса газа при подключении заправочного пистолета к баку.
В ходе судебного разбирательства было установлено, что на территории станции отсутствовали информационные таблички, запрещающие самостоятельную заправку транспортных средств газом. Кроме того, заправочный пистолет находился в свободном доступе для клиентов.
Собственник АГЗС не признал свою вину и просил отказать в удовлетворении иска. Однако суд, учитывая заключение прокуратуры, постановил взыскать с владельца станции более 312 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда, штрафа и судебных расходов.
Ответчик обжаловал решение, посчитав размер компенсации завышенным. Однако судебная коллегия по гражданским делам Омского областного суда оставила решение первой инстанции без изменений, а апелляционную жалобу — без удовлетворения.