В Ленобласти появился новый природный заказник с деревьями XVII века

Заказник называется «Старовозрастные леса верховьев реки Колпь» и занимает почти 7 тысяч гектаров. Здесь растут настоящие лесные великаны: ели в возрасте до 230 лет и сосны до 340 лет. А отдельные деревья помнят начало XVII века — их возраст достигает 420 лет. Человек здесь почти не оставил следов. Только долины рек, болота и лесные острова.