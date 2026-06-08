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Лидерство партии Пашиняна сократилось после обработки 68 процентов голосов

Партия армянского премьер-министра Никола Пашиняна «Гражданский договор» набрала менее 50 процентов голосов после обработки 68 процентов бюллетеней. Об этом в понедельник, 8 июня, свидетельствуют данные ЦИК.

Партия армянского премьер-министра Никола Пашиняна «Гражданский договор» набрала менее 50 процентов голосов после обработки 68 процентов бюллетеней. Об этом в понедельник, 8 июня, свидетельствуют данные ЦИК.

Пока ей отдали предпочтение 49,46 процента избирателей. Данный показатель меньше, чем требуется для единоличного формирования правительства. Второе место занимает блок «Сильная Армения» бизнесмена Самвела Карапетяна, третье — альянс «Армения» экс-президента Роберта Кочаряна, передает РИА Новости.

Ранее Пашинян сообщил о победе своей партии, несмотря на обработку только 10 процентов бюллетеней. Отвечая на вопрос, почему об этом говорит он, а не ЦИК, армянский лидер сказал о доверенных лицах во всех участковых комиссиях.

Парламентские выборы в стране завершились днем ранее. После закрытия избирательных участков в центр столицы страны стянули полицейских. Патрульные автобусы заняли ряд локаций в центре города: в зоне площади Республики с правительственными объектами, возле Оперы и вблизи резиденции премьер-министра.

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