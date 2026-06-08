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Вода исчезнет на 8 часов: в Алматы назвали районы отключений

Администрация государственного коммунального предприятия (ГКП) «Алматы Су» обратилась к жителям города с важной информацией через социальные сети о плановых работах на сетях и объектах холодного водоснабжения, сообщает Zakon.kz.

Источник: Zakon.kz

Во вторник, 9 июня 2026 года, с 09:00 до 17:00 в Наурызбайском районе в микрорайоне Шугыла будут кратковременные ограничения в подаче холодной воды. Ограничения затронут следующие участки:

  • пр. Абая — пр. Алатау — ул. Сабденова — ул. Строительная;

  • ул. Сабденова — пр. Алатау — ул. Нурлытан;

  • жилые комплексы Шугыла, Шугыла сити, Alem City, Ulytau, Sensata City и коттеджный городок Достык;

  • комплекс административных зданий акимата Наурызбайского района.

Специалисты подчеркивают, что планово-профилактические работы обеспечат стабильное водоснабжение этих районов города.

Жителей попросили с пониманием отнестись к временным неудобствам и обращаться по интересующим вопросам по телефону: 274−66−66.

Ранее стало известно, что один из городов Казахстана почти на три месяца останется без горячей воды.