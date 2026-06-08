Вода исчезнет на 8 часов: в Алматы назвали районы отключений

Во вторник, 9 июня 2026 года, с 09:00 до 17:00 в Наурызбайском районе в микрорайоне Шугыла будут кратковременные ограничения в подаче холодной воды. Ограничения затронут следующие участки:
пр. Абая — пр. Алатау — ул. Сабденова — ул. Строительная;
ул. Сабденова — пр. Алатау — ул. Нурлытан;
жилые комплексы Шугыла, Шугыла сити, Alem City, Ulytau, Sensata City и коттеджный городок Достык;
комплекс административных зданий акимата Наурызбайского района.
Специалисты подчеркивают, что планово-профилактические работы обеспечат стабильное водоснабжение этих районов города.
Жителей попросили с пониманием отнестись к временным неудобствам и обращаться по интересующим вопросам по телефону: 274−66−66.
Ранее стало известно, что один из городов Казахстана почти на три месяца останется без горячей воды.