Красноярца осудили за изнасилования и истязание падчерицы на протяжении 2,5 лет

В Красноярске вынесли приговор мужчине, который больше двух лет насиловал, истязал и угрожал убийством своей малолетней падчерице. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судом Красноярского края.
Мужчина совершал преступления с декабря 2022 года по май 2025 года, когда его супруга была на суточных дежурствах. После сексуального насилия отчим брал нож, приставлял к шее девочки и обещал увезти ее в лес и убить, если она кому-то расскажет. Он также угрожал расправиться со всей семьей и кошкой. Ребенок так сильно боялся, что молчал все это время.
В суде мужчина полностью признал вину, подтвердил все обстоятельства и раскаялся. Ленинский районный суд назначил ему 17 лет лишения свободы в колонии строгого режима, а также ограничение свободы еще на полтора года после освобождения. Кроме того, осужденного обязали принудительно лечиться у психиатра по месту отбывания наказания. Приговор пока не вступил в законную силу.
Фото на главной: magnific.com.
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