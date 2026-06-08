Красноярца осудили за изнасилования и истязание падчерицы на протяжении 2,5 лет

Мужчина совершал преступления с декабря 2022 года по май 2025 года, когда его супруга была на суточных дежурствах. После сексуального насилия отчим брал нож, приставлял к шее девочки и обещал увезти ее в лес и убить, если она кому-то расскажет. Он также угрожал расправиться со всей семьей и кошкой. Ребенок так сильно боялся, что молчал все это время.