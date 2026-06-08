Что изменилось в правилах земельной амнистии и коснется многих белорусов

По закону местные исполкомы наделяются полномочиями предоставления самовольно занятых земельных участков с отступлением от утвержденных градостроительных. Но еще нужно наличие заключения структурного подразделения исполкома, которым осуществляются полномочия в области архитектурной, градостроительной и строительной деятельности, о том, что возможно размещение объекта с отступлением от такого рода проекта. Еще местные власти по заявлению заинтересованного лица могут легализовывать занятые участки в рассрочку на срок до пяти лет.