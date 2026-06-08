Стало известно, что изменилось в правилах земельной амнистии и коснется многих белорусов, пишет БелТА.
Ранее «Комсомолка» сообщала о том, что президент Беларуси Александр Лукашенко внес поправки в Кодекс о земле, которые затронут многих белорусов.
Новые правила вступили в силу, расширив действие земельной амнистии. Отдельные положения закона вступили в силу с 7 июня 2026 года. Другие нормы будут вступать в силу поэтапно — 7 августа и 7 декабря 2026 года. В целом, законом расширяется действие земельной амнистии. Сейчас ее распространили на случаи самовольного занятия земельных участков до 1 сентября 2022 года. Это затрагивает использование земли для размещения нестационарных объектов (например, торговых павильонов), выращивания сельхозкультур, ведение личного подсобного хозяйства.
При этом, касаемо нестационарных объектов претендентами на право собственности должна вноситься плата за право легализации равная кадастровой стоимости участка. Эту сумму рассчитывают исходя из площади, которая требуется для размещения и обслуживания такого объекта.
В случаях проведения сельхозработ и ведения подсобного хозяйства амнистия действует без оплаты, но с соблюдением иных установленных законом условий.
По закону местные исполкомы наделяются полномочиями предоставления самовольно занятых земельных участков с отступлением от утвержденных градостроительных. Но еще нужно наличие заключения структурного подразделения исполкома, которым осуществляются полномочия в области архитектурной, градостроительной и строительной деятельности, о том, что возможно размещение объекта с отступлением от такого рода проекта. Еще местные власти по заявлению заинтересованного лица могут легализовывать занятые участки в рассрочку на срок до пяти лет.
При этом возможность льготно приобрести земельный участок (с понижающим коэффициентом) в собственность или аренду продлили до 1 января 2028 года, синхронизировав законодательную норму с окончанием срока действия земельной амнистии.
Если владельцем не будет подано заявление о легализации до 1 января 2028 года, то исполкомы будут принимать решения согласно гражданскому законодательству. Это же коснется и случаев самовольного строительства, которое было начато после 1 сентября 2022 года. В отдельных случаях возможна легализация, но тогда нужно будет внести оплату в местный бюджет.