Ростовская область и «Деловая Россия» объединят усилия для развития технологических компаний

Руководители определили основные направления совместной работы, в первую очередь — помощь технологическим компаниям. В Ростовской области уже 127 таких предприятий включены в Единый реестр малых технологических компаний, созданный государством для поддержки инновационного бизнеса. Попадание в реестр упрощает доступ к госпомощи, в том числе к региональным мерам поддержки. В Ростовской области — это пониженная ставка региональной части налога на прибыль (всего 10%), микрозаймы по сниженным ставкам.