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Ростовская область и «Деловая Россия» объединят усилия для развития технологических компаний

Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь и председатель «Деловой России» Алексей Репик на полях ПМЭФ-2026 подписали соглашение и подтвердили намерение совместно работать над развитием экономики региона.

Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь и председатель «Деловой России» Алексей Репик на полях ПМЭФ-2026 подписали соглашение и подтвердили намерение совместно работать над развитием экономики региона.

В центре внимания — предпринимательство, условия для ведения бизнеса, развитие инвестиционной деятельности.

Руководители определили основные направления совместной работы, в первую очередь — помощь технологическим компаниям. В Ростовской области уже 127 таких предприятий включены в Единый реестр малых технологических компаний, созданный государством для поддержки инновационного бизнеса. Попадание в реестр упрощает доступ к госпомощи, в том числе к региональным мерам поддержки. В Ростовской области — это пониженная ставка региональной части налога на прибыль (всего 10%), микрозаймы по сниженным ставкам.

Юрий Слюсарь и Алексей Репик обсудили возможность размещения информации о технологических предприятиях на официальной платформе Минэкономразвития России «Взлёт: от стартапа до IPO». Она, в отличие от единого реестра, находится в открытом доступе, и это позволит повысить эффективность региональных мер поддержки, даст импульс для дальнейшего развития самих компаний.

Отдельное внимание уделено реализации на Дону федерального проекта «Производительность труда». Сейчас в нём участвует 247 крупных предприятий региона. По итогам реализованных проектов в среднем удалось увеличить выработку на 52%, сократить незавершённое производство на 37%, а время протекания процессов — на 31%. Кроме того, обсуждалось развитие инвестиционной активности в области.

Об этом сообщил сайт правительства Ростовской области.

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