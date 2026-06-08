Новые качели и зоны для игр: на Ярыгинской набережной в Красноярске стало еще уютнее

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В этом сезоне Ярыгинская набережная преображается. Там обновили элементы детских и прогулочных зон.
На территории заменили 13 малых архитектурных форм на детских площадках — установили новые качели, игровые комплексы и песочницы. Дополнительно появилось 16 скамеек и урн. В прогулочной зоне смонтировали подвесные качели-лавочки с видом на Енисей.
Для детей с ограниченными возможностями здоровья установили специальный игровой комплекс, адаптированный для маломобильных посетителей.
Сейчас продолжается обновление сцены, сообщает городская администарция. В ближайшее время на амфитеатре появится навес, который позволит проводить мероприятия независимо от погоды. Также планируется замена деревянных элементов на перилах и пандусах.
Кроме того, на набережной появится декоративная подсветка — ее разместят на навесах, балконах и крытой беседке. Параллельно специалисты готовят озеленение: здесь высадят более тысячи многолетних растений и кустарников.
Добавим, работы ведутся в рамках комплексного благоустройства территории к 400-летию Красноярска.