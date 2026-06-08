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Новые качели и зоны для игр: на Ярыгинской набережной в Красноярске стало еще уютнее

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В этом сезоне Ярыгинская набережная преображается. Там обновили элементы детских и прогулочных зон.

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В этом сезоне Ярыгинская набережная преображается. Там обновили элементы детских и прогулочных зон.

На территории заменили 13 малых архитектурных форм на детских площадках — установили новые качели, игровые комплексы и песочницы. Дополнительно появилось 16 скамеек и урн. В прогулочной зоне смонтировали подвесные качели-лавочки с видом на Енисей.

Для детей с ограниченными возможностями здоровья установили специальный игровой комплекс, адаптированный для маломобильных посетителей.

Сейчас продолжается обновление сцены, сообщает городская администарция. В ближайшее время на амфитеатре появится навес, который позволит проводить мероприятия независимо от погоды. Также планируется замена деревянных элементов на перилах и пандусах.

Кроме того, на набережной появится декоративная подсветка — ее разместят на навесах, балконах и крытой беседке. Параллельно специалисты готовят озеленение: здесь высадят более тысячи многолетних растений и кустарников.

Добавим, работы ведутся в рамках комплексного благоустройства территории к 400-летию Красноярска.