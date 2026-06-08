Состав волейбольной «Омички» пополнят два игрока

Состав волейбольной «Омички» скоро пополнят доигровщица «Ленинградки» Ольга Юрьева и диагональная череповецкой «Северянки» Софья Писаржевская.
Об этом сообщает «Бизнес-Онлайн Спорт». Ольге Юрьевой (в девичестве — Ефимовой) 29 лет, она воспитанница омского волейбола и дебютировала в Суперлиге как раз в составе «Омички». В Суперлиге она также выступала за «Сахалин» (2016−2017), «Тулицу» (2020−2024) и московское «Динамо» (2024−2025). В минувшем сезоне Юрьева набрала 139 очков в 23 матчах за «Ленинградку».
24-летняя Писаржевская — действующая чемпионка Высшей лиги-А в составе «Северянки». До этого она провела всю карьеру в родном «Енисее» из Красноярска. В Череповце Писаржевская стала одним из лучших бомбардиров чемпионата.
Ранее Om1.ru сообщал, что состав «Омички» уже покинули капитан Кристина Бесман, доигровщицы Вера Церковная и Наталья Кроткова, диагональная Зарина Воситова, а также либеро Елизавета Лялина.