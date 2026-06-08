В Усть-Ишимском районе закрывают села и оптимизируют школы

Как стало известно «СуперОмску», в Законодательное Собрание Омской области внесен проект закона об упразднении деревни Суя и поселка Азы в Усть-Ишимском районе.
Документом предлагается исключить их из областного реестра административно-территориальных образований.
«Основанием для принятия решения об исключении населенного пункта из перечня административно-территориальных образований Омской области и населенных пунктов, входящих в их состав, является отсутствие в нем зарегистрированного в установленном порядке населения и жилой застройки», — указано в документе.
Отмечается, что в Суе нет зарегистрированных жителей с 2023 года, фактически населенный пункт покинут с 2015 года. Поселок Азы считается нежилым с 2012 года.
Авторы инициативы подчеркивают, что на данных территориях отсутствует какая-либо инфраструктура: нет линий электропередачи, телефонной связи, коммунального хозяйства, а также социально-культурных объектов. Кроме того, от населения района не поступало заявлений о предоставлении земельных участков.
Отметим, что исключение из реестра произойдет через 10 дней после официального опубликования принятого закона.
Напомним, что в Усть-Ишимском районе, как ранее сообщал «СуперОмск», ликвидированы как самостоятельные юридические лица два образовательных учреждения Усть-Ишимского района Омской области. Об этом говорится в записи ЕГРЮЛ от 19 мая 2026 года.
Под оптимизацию попали МБОУ «Кайлинская» и «Слободчиковская» школы, именованные по названию населенных пунктов в месте расположения. Их присоединили к муниципальному бюджетному образовательному учреждению «Ореховская средняя общеобразовательная школа».
Изменения коснутся лишь юридической части и связаны с «малочисленностью». Учебные процессы на местах при этом обещают сохранить.