Поиск Яндекса
Ричмонд
+21°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Усть-Ишимском районе закрывают села и оптимизируют школы

В двух селах уже несколько лет не живут люди.

Источник: Giulia Squillace/CC0

Как стало известно «СуперОмску», в Законодательное Собрание Омской области внесен проект закона об упразднении деревни Суя и поселка Азы в Усть-Ишимском районе.

Документом предлагается исключить их из областного реестра административно-территориальных образований.

«Основанием для принятия решения об исключении населенного пункта из перечня административно-территориальных образований Омской области и населенных пунктов, входящих в их состав, является отсутствие в нем зарегистрированного в установленном порядке населения и жилой застройки», — указано в документе.

Отмечается, что в Суе нет зарегистрированных жителей с 2023 года, фактически населенный пункт покинут с 2015 года. Поселок Азы считается нежилым с 2012 года.

Авторы инициативы подчеркивают, что на данных территориях отсутствует какая-либо инфраструктура: нет линий электропередачи, телефонной связи, коммунального хозяйства, а также социально-культурных объектов. Кроме того, от населения района не поступало заявлений о предоставлении земельных участков.

Отметим, что исключение из реестра произойдет через 10 дней после официального опубликования принятого закона.

Напомним, что в Усть-Ишимском районе, как ранее сообщал «СуперОмск», ликвидированы как самостоятельные юридические лица два образовательных учреждения Усть-Ишимского района Омской области. Об этом говорится в записи ЕГРЮЛ от 19 мая 2026 года.

Под оптимизацию попали МБОУ «Кайлинская» и «Слободчиковская» школы, именованные по названию населенных пунктов в месте расположения. Их присоединили к муниципальному бюджетному образовательному учреждению «Ореховская средняя общеобразовательная школа».

Изменения коснутся лишь юридической части и связаны с «малочисленностью». Учебные процессы на местах при этом обещают сохранить.