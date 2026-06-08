Gloria Jeans намерена избавиться от последних производственных активов на Дону

В документе сообщается, что сеть Gloria Jeans готова продать или сдать в аренду две свои производственные площадки в Ростовской области — в Шахтах и Новошахтинске. В сопроводительном письме владелец компании Владимир Мельников обратился к министру промышленности и торговли Антону Алиханову с просьбой помочь в реализации этих объектов для их последующего использования в промышленных целях и создания новых рабочих мест.