РПН сообщил, какие примеси выявлены в волгоградском воздухе

Отметим, что, к примеру, формальдегид и диоксид серы выделяются во время пожаров и ископаемого топлива. Аммиак может поступать в атмосферу при разложении экскрементов, мочи и других биологических отходов. Также эти примеси могут появляться и в результате работы промышленных предприятий.