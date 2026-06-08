Сроки действия результатов экзамена напомнили выпускникам Хабаровского края

Первые результаты ЕГЭ станут известны уже на этой неделе. Как напоминает ИА «Хабаровский край сегодня», на проверку работ должно уходить не более 14 календарных дней с даты экзамена. В связи с чем выпускникам напомнили, где можно посмотреть итоги испытания, а также о том, сколько действуют экзаменационные результаты.
— Результаты ЕГЭ можно посмотреть несколькими способами: через официальный портал ЕГЭ, через «Госуслуги», на региональных образовательных или экзаменационных порталах, или узнать в школе, — проинформировали в Роскачестве.
Так, если пользоваться официальным порталом ЕГЭ, необходимо будет ввести «фамилию/имя/отчество», регион, номер паспорта, а также код регистрации — он указан в уведомлении на экзамен (официальный документ с организационной информацией).
Через «Госуслуги» узнать результаты ЕГЭ получится после входа в личный кабинет: для этого нужно открыть раздел «документы», далее — «образование» и найти вариант «результаты ЕГЭ».
— Если результаты экзамена не отображаются, то вероятнее всего они еще не готовы либо они не внесены в систему. Стоит проверить все официальные каналы: портал ЕГЭ, «Госуслуги», региональный портал, сайт РЦОИ (регионального центра обработки информации), школьный сайт, или спросить классного руководителя и ответственного за выпускные экзамены, — посоветовали эксперты.
Что касается результатов ОГЭ, то специального сайта для этого случая нет, поэтому результаты нужно искать на сайтах региональных центров обработки информации или региональных центров мониторинга качества образования, также они могут быть опубликованы на «Госуслугах», на страницах министерства образования региона.
Например, по информации, регионального центра оценки качества образования, выпускники Хабаровского края, сдающие ОГЭ, смогут ознакомиться с результатами экзамена в своей образовательной организации или через региональный портал услуг Хабаровского края (uslugi27.ru).
— Действуют результаты ЕГЭ в год сдачи и в течение следующих четырех лет. Результаты ОГЭ действуют бессрочно, — уточнили в Роскачестве.