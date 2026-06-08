Сроки действия результатов экзамена напомнили выпускникам Хабаровского края

Первые результаты ЕГЭ станут известны уже на этой неделе. Как напоминает ИА «Хабаровский край сегодня», на проверку работ должно уходить не более 14 календарных дней с даты экзамена. В связи с чем выпускникам напомнили, где можно посмотреть итоги испытания, а также о том, сколько действуют экзаменационные результаты.