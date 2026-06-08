Роспотребнадзор напомнил о способах защиты от тополиного пуха

Чтобы без вреда для здоровья пережить июньский «снегопад», специалисты Роспотребнадзора рекомендуют максимально ограничить контакт с потенциальными аллергенами. Так, в сухой, жаркий и ветреный день, когда пуха в воздухе больше всего, лучше остаться дома. Выходить на прогулку желательно после дождя. В ясную погоду для защиты можно использовать солнцезащитные очки и медицинскую маску. Вернувшись с улицы, нужно тщательно умыться, промыть нос, принять душ и сменить одежду.