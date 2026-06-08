Роспотребнадзор напомнил о способах защиты от тополиного пуха

В Красноярске скоро начнется сезон тополиного пуха, который многим причиняет дискомфорт: нарушает работу кондиционеров и систем вентиляции, летает повсюду и на своих ворсинках переносит аллергены — пыльцу растений и уличную пыль.
Чтобы без вреда для здоровья пережить июньский «снегопад», специалисты Роспотребнадзора рекомендуют максимально ограничить контакт с потенциальными аллергенами. Так, в сухой, жаркий и ветреный день, когда пуха в воздухе больше всего, лучше остаться дома. Выходить на прогулку желательно после дождя. В ясную погоду для защиты можно использовать солнцезащитные очки и медицинскую маску. Вернувшись с улицы, нужно тщательно умыться, промыть нос, принять душ и сменить одежду.
Также рекомендуется чаще менять и стирать постельное белье, регулярно делать влажную уборку дома и на работе, протирать оргтехнику (под действием статики она притягивает пух как магнит), реже открывать окна, либо повесить на них мелкую москитную сетку или влажную марлю.
«Если же в период появления тополиного пуха у вас заложен нос и вы чихаете, но при этом нет температуры — это основные признаки аллергии или поллиноза — реакции на пыльцу. Не занимайтесь самолечением, обязательно обратитесь к врачу», — призвали в Роспотребнадзоре.
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