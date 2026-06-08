Стало известно, какие схемы мошенники используют летом

Он отметил, что наиболее распространённой уловкой аферистов в этот сезон является аренда дачи. Преступники размещают в объявлениях привлекательные фотографии и указывают низкую цену. Затем они предлагают внести небольшую предоплату для «бронирования» дат. После получения перевода объявление исчезает, а псевдоарендодатели прекращают отвечать на сообщения.