Стало известно, какие схемы мошенники используют летом

В летний период злоумышленники активно применяют мошеннические схемы, касающиеся аренды загородных домов, покупки саженцев, фиктивных предложений о работе и подложных туристических путёвок. Об этом в интервью РИА Новости сообщил председатель комитета Государственной думы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов.
Он отметил, что наиболее распространённой уловкой аферистов в этот сезон является аренда дачи. Преступники размещают в объявлениях привлекательные фотографии и указывают низкую цену. Затем они предлагают внести небольшую предоплату для «бронирования» дат. После получения перевода объявление исчезает, а псевдоарендодатели прекращают отвечать на сообщения.
Парламентарий также предупредил о фальшивых штрафах. В чат садоводческого товарищества или района приходит сообщение якобы от местных властей, товарищества, коммунальных служб или инспектора: слишком высокая трава, разведение костра, неправильная утилизация мусора, нарушение норм водопользования, необходимость оплаты за сбор грибов.
В таком сообщении содержится ссылка, QR-код или просьба перевести средства на банковскую карту.
В деле организатора туров для блогеров появились новые эпизоды мошенничества.