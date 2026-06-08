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Сотрудники МЧС из Магадана взяли бронзу на чемпионате города по спортивному туризму

В Магадане на реке Дукча прошёл чемпионат города по спортивному туризму.

Источник: Комсомольская правда

В Магадане на реке Дукча прошёл чемпионат города по спортивному туризму на водных дистанциях. Участие в командной гонке приняли 16 сильнейших команд региона. Среди них были и сотрудники МЧС. Итог — почётное третье место. Подробности — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.

Как сообщили в ГУ МЧС России по Магаданской области, задача спортсменов оказалась непростой. Нужно было точно пройти пороги на катамаране, зайти в специальные «ворота» и оперативно оказать первую помощь условному пострадавшему. Всё это требовало не только физической подготовки, но и слаженности команды.

Спасатели справились с задачей. В напряжённой борьбе они продемонстрировали высокий уровень подготовки и сплочённость. Бронза чемпионата — достойный результат. В ведомстве поздравили коллег и пожелали новых побед.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом: Почта: red.habkp@phkp.ru

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