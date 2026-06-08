Ростовчане почтили память Александра Сергеевича Пушкина

Вся страна отметила 227-летие со Дня рождения великого русского поэта Александра Сергеевича Пушкина и День русского языка.
По традиции в Ростове накануне этой знаменательной даты почитатели творчества Пушкина встретились у памятника «Солнцу русской поэзии», чтобы возложить цветы и отдать дань памяти и уважения поэту, вспомнить его великое наследие.
— Отмечу, что монумент был приведен в порядок силами нашей молодежи и сотрудников Центра по охране памятников, за что всем огромное спасибо, — отметил глава города Александр Скрябин.
Творчество Александра Сергеевича — это источник духовного богатства, уроки гуманизма, любви и справедливости. Его произведения не теряют своей актуальности.
— На поэзии и прозе Пушкина продолжают расти новые поколения жителей нашей страны, — подчеркнул глава города. — Мы с большим удовольствием и сами перечитываем бессмертные строки гения русской литературы, находя в них ответы на самые разные вопросы.
В городе память об Александре Сергеевиче увековечена не только в памятнике. Его имя носит одна из самых оживленных центральных улиц донской столицы. Также в честь Пушкина названа одна из ростовских библиотек.
— Так пусть же слова Пушкина продолжают нас вдохновлять на добрые дела, взаимное уважение и укрепление мира, — отметил глава города. — Всех с праздником!
Об этом сообщил сайт администрации Ростова.