Появились детали проведения «Цветочного забега» в Омске

В следующее воскресенье, 21 июня 2026 года, в Омске состоится традиционный «Цветочный забег». Мероприятие пройдет в парке «Зеленый остров», старт запланирован на 9:00 часов. Это событие проводится в городе уже более 10 лет, впервые его организовали в 2015 году. За это время забег стал настоящим украшением Омска и неотъемлемой частью всемирно известной серии «Сибирский международный марафон».