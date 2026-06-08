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Появились детали проведения «Цветочного забега» в Омске

Праздник спорта и красоты пройдет в парке «Зеленый остров».

Источник: SuperOmsk.ru

В следующее воскресенье, 21 июня 2026 года, в Омске состоится традиционный «Цветочный забег». Мероприятие пройдет в парке «Зеленый остров», старт запланирован на 9:00 часов. Это событие проводится в городе уже более 10 лет, впервые его организовали в 2015 году. За это время забег стал настоящим украшением Омска и неотъемлемой частью всемирно известной серии «Сибирский международный марафон».

Особенность забега — участие только представительниц прекрасного пола. В этом году организаторы ожидают около 1 200 бегуний. Девушкам предстоит выбрать дистанцию — 3 или 10 километров. Для участия необходим медицинский допуск.

Все финишерки получат спортивную атрибутику с символикой забега, а также цветы и памятные медали.

Зарегистрироваться можно до 14 июня онлайн на сайте runsim.ru. Также это можно будет сделать 20 июня в месте выдачи стартовых пакетов при наличии свободных мест. Участие по традиции бесплатное.