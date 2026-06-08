Здоровое увлечение: в Нижнем Новгороде откроется бесплатный беговой центр

В регионах России создается система бесплатных центров бега. Многофункциональные спортобъекты для круглогодичных занятий легкой атлетикой построят в городах, где есть активные любительские беговые сообщества. В их число вошел и Нижний Новгород. Масштабный проект направлен на развитие массового спорта и создание комфортных условий для тренировок.
Председатель Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Петр Фрадков отметил, что центры будут работать абсолютно бесплатно, чтобы занятия были доступны всем любителям спорта.
«Потому что ЗОЖ, он в хорошем смысле очень сопрягается с темой легкой атлетики, ну, в частности, бега. Потому что это доступно, это быстро, это правда приводит к хорошему результату», — подчеркнул Петр Фрадков.
Кроме того, идет работа над специальным приложением, в котором люди, занимающиеся в беговых центрах, смогут общаться между собой.
«Это немножко шире, чем спорт, это, по сути, создание новых сообществ. Но сообществ, которые базируются на позитиве, на ЗОЖ, на такой очень эмоционально правильной основе, как спорт, как природа, как любовь к своему городу. Так что, думаю, что проект будет иметь такое большое социальное значение, с одной стороны, с другой стороны приведет к тому, что многие полюбят легкую атлетику и бег», — отметил председатель ВФЛА.