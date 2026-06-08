Здоровое увлечение: в Нижнем Новгороде откроется бесплатный беговой центр

«Это немножко шире, чем спорт, это, по сути, создание новых сообществ. Но сообществ, которые базируются на позитиве, на ЗОЖ, на такой очень эмоционально правильной основе, как спорт, как природа, как любовь к своему городу. Так что, думаю, что проект будет иметь такое большое социальное значение, с одной стороны, с другой стороны приведет к тому, что многие полюбят легкую атлетику и бег», — отметил председатель ВФЛА.