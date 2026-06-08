Боец из Хабаровского края вернулся под обстрел и спас сослуживца

Военнослужащий мотострелкового соединения Восточного военного округа (ВВО) из Хабаровского края сержант Виктор Музалевский в ходе выполнения боевой задачи вернулся под обстрел и спас своего товарища. За мужество и решительные действия он награжден медалью Суворова.
Как рассказали «РГ» в пресс-службе ВВО, во время продвижения колонны из тыла на передовые рубежи группа попала под интенсивный обстрел. Один из снарядов попал недалеко от колонны, и личному составу пришлось рассредоточиться.
Заместитель командира сержант Музалевский оперативно оценил обстановку, отдал необходимые команды и занял наиболее выгодную точку наблюдения.
Боец заметил отсутствие одного из сослуживцев, получившего контузию, и вернулся назад, проходя открытый участок местности под непрекращающимся артобстрелом. Сержат Музалевский нашел товарища и вывел его в безопасное место.
«За спасение сослуживца и грамотные действия в критической ситуации он удостоен ведомственных медалей: “За воинскую доблесть” II степени, “За боевые отличия”, а также государственных наград — медалей Жукова и Суворова», — отметили в пресс-службе ВВО.