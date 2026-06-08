Гэллоуэй рассказал, почему люди уезжают из стран Запада

Как отметил политик, сам он живет в «добровольном изгнании» и не возвращается в Великобританию после того, как британские правоохранители устроили ему и его супруге многочасовой допрос по возвращении со Всемирного фестиваля молодежи в Нижнем Новгороде в 2025 году. Тогда полиция заявила, что пару остановили в соответствии с положением закона о противодействии терроризму и безопасности границ, которое разрешает правоохранителям остановить, опросить, досмотреть и задержать человека для того, чтобы выяснить, не вовлечен ли он во «враждебную деятельность».