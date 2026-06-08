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Гэллоуэй рассказал, почему люди уезжают из стран Запада

Джордж Гэллоуэй: люди покидают Запад из-за ограничений свободы слова.

С. -ПЕТЕРБУРГ, 8 июн — РИА Новости. Люди уезжают из стран Запада из-за ограничений свободы слова, заявил РИА Новости глава Рабочей партии Великобритании Джордж Гэллоуэй.

«Все чаще я и многие мои друзья становимся диссидентами, которые бежали с Запада на Восток ради возможности свободно высказываться», — сказал собеседник агентства на полях ПМЭФ.

Как отметил политик, сам он живет в «добровольном изгнании» и не возвращается в Великобританию после того, как британские правоохранители устроили ему и его супруге многочасовой допрос по возвращении со Всемирного фестиваля молодежи в Нижнем Новгороде в 2025 году. Тогда полиция заявила, что пару остановили в соответствии с положением закона о противодействии терроризму и безопасности границ, которое разрешает правоохранителям остановить, опросить, досмотреть и задержать человека для того, чтобы выяснить, не вовлечен ли он во «враждебную деятельность».

«Если они могут держать меня под прицелом, ссылаясь на закон о борьбе с терроризмом, то они могут держать так кого угодно. Поэтому в тот момент мы решили, что эти люди угрожают нашей работе», — подчеркнул Гэллоуэй.

Петербургский международный экономический форум проходил с 3 по 6 июня. РИА Новости — генеральный информационный партнер ПМЭФ.

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