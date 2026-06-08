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Великое «каймановое пробуждение» запечатлели в челябинском зоопарке

В челябинском зоопарке произошло удивительное событие, которое окрестили «Великим каймановым пробуждением». Местные рептилии, известные своей феноменальной неподвижностью, наконец-то нарушили обет статичности. Посмотреть на двигающихся крокодилов можно в видео.

Источник: Pchela.News

Большую часть времени эти создания проводят в одной позе, и посетители зоопарка давно привыкли к ним как к части интерьера. Но на днях сотрудникам удалось сделать редкие кадры подвижности крокодиловых кайманов. Рептилии медленно, с достоинством истинных философов, перебирали лапами по дну бассейна. Это было не просто хаотичное барахтанье, а осмысленное перемещение.