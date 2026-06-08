В Хабаровском крае потребовали не срывать сроки догазификации домов

В Хабаровском крае намерены удержать сроки подключения домов к природному газу по программе догазификации на 2026−2030 годы. Этот вопрос обсудили на рабочей встрече в рамках Петербургского международного экономического форума, сообщила заместитель председателя правительства края по инфраструктуре Ирина Горбачева.
Главный акцент сделали на обязательствах перед жителями. В краевом правительстве считают, что уже утверждённые сроки подключения домовладений не должны переноситься, поскольку для людей газификация напрямую связана с комфортом, расходами на отопление и качеством жизни.
«Жители не должны сталкиваться с переносом уже принятых обязательств», — подчеркнула Ирина Горбачева.
Отдельно обсуждалась реконструкция газораспределительных станций в Хабаровске. Без обновления этой инфраструктуры подключать новых потребителей будет сложнее. Важным объектом также остаётся ГРС-2 «Горький», которая должна обеспечить газоснабжение Хабаровской ТЭЦ-4.
Ещё одна тема — надёжная работа газотранспортной инфраструктуры в Комсомольском и Ульчском районах. Для этих территорий нужно определить дальнейший механизм эксплуатации сетей, чтобы исключить риски перебоев для населённых пунктов и потребителей.
В краевом правительстве также смотрят на газификацию как на условие экономического роста. В регионе появляются новые производства и инвестиционные проекты, поэтому объёмы поставок газа и развитие инфраструктуры власти намерены просчитывать заранее, а не догонять проблему постфактум.