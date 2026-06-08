Омский ученый-аграрий Марат Шаяхметов умер на 39-м году жизни

В сферу научных интересов Марата Шаяхметова входило создание передовых технологий по возвращению в оборот неиспользуемых земельных участков региона с помощью спутникового зондирования. Кроме того, биолог успешно разрабатывал методики цифрового мониторинга потребностей агрокультур в азотных удобрениях в условиях лесостепи, успев опубликовать за годы работы более 40 профильных трудов.