Краснокамск может стать «Городом трудовой доблести»

По его словам, Краснокамск имеет все основания для получения этого звания. В частности, в годы Великой Отечественной войны в городе добыли почти 719 тыс. тонн нефти, работал Ленинградский монетный двор, изготавливавший ордена и медали, действовали эвакуационные госпитали. Пятеро краснокамцев были удостоены высокого звания Героя Советского Союза.