Красноярцам рассказали, как будут работать ЗАГСы в короткую рабочую неделю

В отделах ЗАГС Красноярского края изменится график работы из-за праздничного дня 12 июня. В среду, 11 июня, рабочий день в ЗАГСах региона будет сокращен на один час. 12 июня, в День России, все отделы ЗАГС в Красноярском крае работать не будут. В ведомстве рассказали, что 13 июня в Красноярске откроются два отдела: отдел ЗАГС по Советскому району на проспекте Металлургов, 37а, и Дом семейных торжеств на проспекте Мира, 24 г. С 15 июня отделы ЗАГС вернутся к обычному режиму работы. Исключение составят отделы, которые работали 13 июня. Уточнить график и телефоны отделов ЗАГС Красноярского края можно на сайте агентства. Также почти на все услуги ЗАГС можно подать заявление в электронном виде через портал «Госуслуги». Напомним, что из Красноярска в Дивногорск запустили дополнительную воскресную электричку.