Председатель СК потребовал отчёт о нарушении прав жильцов в Шахтах

В СМИ и социальных сетях появилась информация о нарушении прав жильцов многоквартирного дома на улице Ворошилова в городе Шахты Ростовской области. Здание 1972 года постройки признано аварийным в 2024 году, однако до сих пор не расселено.
Среди основных проблем: износ инженерных систем, затопление подвала канализационными стоками, разрушение входной группы и несущих конструкций, трещины в стенах.
СУ СК России по Ростовской области организовало процессуальную проверку. Председатель СК РФ Александр Иванович Бастрыкин поручил руководителю регионального управления Аслану Гаруновичу Хуаде доложить о промежуточных результатах проверки, итоговом решении и работе по обеспечению жильцов благоустроенным жильём. Исполнение поручения находится на контроле центрального аппарата ведомства.