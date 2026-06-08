Роспотребнадзор: Заболеваемость гемофильной инфекцией и краснухой выросла в РФ

В России по итогам 2025 года уровень заболеваемости рядом инфекционных болезней превысил среднемноголетние показатели. Об этом в понедельник, 8 июня, пишет ТАСС со ссылкой на данные Роспотребнадзора.
Наибольшее превышение зафиксировано по гемофильной инфекции, уровень которой оказался выше среднего в 19,3 раза. Также специалисты отметили рост заболеваемости краснухой, корью, генерализованными формами менингококковой инфекции, листериозом и гриппом.
Кроме того, выше среднемноголетних значений оказались показатели по внебольничной пневмонии, лихорадке Ку, норовирусной и энтеровирусной инфекциям. По ряду заболеваний рост составил от 1,5 до шести раз.
При этом общее число зарегистрированных инфекционных и паразитарных заболеваний в России в 2025 году снизилось на 9,3 процента. За год было зафиксировано 35,75 миллиона случаев против 36,13 миллиона в 2024 году, передает агентство.
Ранее врач-инфекционист, доцент кафедры инфекционных болезней и эпидемиологии Сибирского государственного медуниверситета Юлия Минакова рассказала, что хантавирус часто можно встретить в приволжских регионах России — там это заболевание эндемичное, с ним уже научились бороться.