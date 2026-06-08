В Прикамье педагог 27 лет возвращает детей из интерната в семьи

Социальный педагог из Осы 27 лет помогает детям вернуться в семьи, сообщили в благотворительном фонде «Дедморозим».
Надежда Юркова — педагог из Осинского дома-интерната «Солнечный». Она составляет индивидуальные планы развития, ведёт семейные программы, работает с трудными подростками в связке с юристами, психологами и воспитателями.
«Конечно, у каждого ребёнка должны быть мама, папа и дом. Но иногда моё утро может начаться с вопросов “Когда меня мама заберёт?” или “Вы нашли мне маму?”», — говорит Надежда.
С 2019 года Надежда сотрудничает со Службой сохранения семей «Дедморозим». Благодаря общим усилиям каждый год домой возвращаются 4−5 детей. По слоавм соцпедагога, иногда родителям нужна просто поддержка и доброе слово, чтобы изменить жизнь и вернуть ребёнка. Случаи бывают разные, и сотрудники интерната используют все возможные ресурсы.
Восстанавливать силы после напряжённой работы педагогу помогает семья — супруг, трое детей — и творчество. Надежда рисует, вышивает, делает ватные игрушки.
«Вязание — это вообще своеобразная медитация. Когда делаешь что-то руками, мысли очищаются от проблем, и ты сосредотачиваешься на создании прекрасного», — делится она.