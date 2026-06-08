В Прикамье педагог 27 лет возвращает детей из интерната в семьи

С 2019 года Надежда сотрудничает со Службой сохранения семей «Дедморозим». Благодаря общим усилиям каждый год домой возвращаются 4−5 детей. По слоавм соцпедагога, иногда родителям нужна просто поддержка и доброе слово, чтобы изменить жизнь и вернуть ребёнка. Случаи бывают разные, и сотрудники интерната используют все возможные ресурсы.