Таксист проехал по тротуару среди прохожих в Астане и попал на видео

В соцсети Threads появилась информация о таксисте, который на автомобиле Chevrolet Cobalt проехал по тротуару набережной у парка Ататюрк. Это произошло около 03:00 ночи, когда там гуляли люди.
Пользователь yerlansakenov написал, что такси двигалось по пешеходной зоне с включёнными шашками, не обращая внимания на прохожих. При этом водитель включил аварийную сигнализацию, после чего, по слухам, автомобиль становится невидимым.
На ситуацию отреагировал полк патрульной полиции ДП Астаны. Полицейские сообщили, что водитель Chevrolet привлечён к административной ответственности за движение по тротуару в нарушение ПДД. С водителем также проведена профилактическая беседа о необходимости соблюдения правил дорожного движения и недопустимости повторного совершения подобных правонарушений.