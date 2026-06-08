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Хабаровский театр кукол взял две награды на фестивале в Красноярске

«Карлсон, который живёт на крыше» покорил жюри.

Источник: Хабаровский край сегодня

Хабаровский краевой театр кукол с успехом выступил на IV Межрегиональном фестивале-конкурсе «Сибирь. TERRA MAGICA» в Красноярске. Как сообщает ИА «Хабаровский край сегодня», по итогам коллектив привез домой две престижные награды, включая бронзовую статуэтку Мага.

Организатором фестиваля выступил Красноярский театр кукол при поддержке регионального минкультуры. В этом году география конкурса расширилась до международного уровня: вместе с коллективами с Урала, Сибири и Дальнего Востока участвовали театры Ирана, Китая и Монголии.

Экспертный совет отобрал для показа спектакль Хабаровского театра кукол «Карлсон, который живет на крыше». Постановка покорила и профессиональное жюри, и зрителей.

За спектакль хабаровские кукольники получили сразу две награды: специальный диплом жюри «За свет на кончиках пальцев», диплом зрительского жюри «За то, что не позволяете взрослым забывать о звездах» и бронзовую статуэтку Мага — символ мастерства и вдохновения.

— Для нас большая честь получить признание на фестивале такого высокого уровня, где были представлены сильнейшие коллективы страны и зарубежные гости. Особенно ценно, что нас отметили и профессиональное жюри, и зрители. Эти награды — признание актерского профессионализма нашей труппы, той философской глубины и особой атмосферы, которую мы вложили в «Карлсона», — прокомментировала директор театра Екатерина Дубовая.

Ближайшие показы спектакля «Карлсон, который живет на крыше» состоятся в следующем, юбилейном, сезоне.

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