Хабаровский театр кукол взял две награды на фестивале в Красноярске

— Для нас большая честь получить признание на фестивале такого высокого уровня, где были представлены сильнейшие коллективы страны и зарубежные гости. Особенно ценно, что нас отметили и профессиональное жюри, и зрители. Эти награды — признание актерского профессионализма нашей труппы, той философской глубины и особой атмосферы, которую мы вложили в «Карлсона», — прокомментировала директор театра Екатерина Дубовая.