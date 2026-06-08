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На короткой рабочей неделе в Калининградской области ожидаются дожди

Теплее всего будет во вторник — до +26°С.

На короткой рабочей неделе в Калининградской области ожидаются дожди. Такой прогноз на 8−11 июня дают синоптики Гидрометцентра России.

В понедельник и среду температура воздуха составит до +21°С. В четверг столбик термометра опустится до +20°С. Теплее всего будет во вторник — до +26°С. Все дни в регионе прогнозируют облачную погоду и дожди, в понедельник возможны дожди.

Подробный прогноз смотрите в разделе «Погода» на Калининград.Ru. Там представлена информация для городов области, а также точные данные о возможности и интенсивности осадков.

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