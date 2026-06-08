Искусственный интеллект в руках мошенников: какие угрозы становятся реальностью

скачивайте приложения только с официальных сайтов разработчиков и из официальных магазинов приложений; не переходите по подозрительным ссылкам, даже если они содержат названия известных сервисов; не устанавливайте программы из непроверенных источников; критически относитесь к сообщениям о срочных проблемах, блокировках аккаунтов или необходимости немедленных действий; если родственник, знакомый или руководитель просит срочно перевести деньги, обязательно свяжитесь с ним через другой канал связи; не передавайте персональные данные, коды подтверждения и банковскую информацию через неизвестные сайты и чат-боты; внимательно проверяйте работодателей и вакансии, особенно если речь идет об удаленной работе; используйте двухфакторную аутентификацию для защиты важных аккаунтов.