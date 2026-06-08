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В Роспотребнадзоре рассказали, есть ли в Анапе безопасные пляжи

Пляжные зоны Анапы, получившие одобрение Роспотребнадзора, являются безопасными для посещения.

Пляжные зоны Анапы, получившие одобрение Роспотребнадзора, являются безопасными для посещения. Об этом в интервью РИА Новости заявила руководитель ведомства Анна Попова. Она уточнила, что такие разрешения были выданы только после завершения всех подготовительных мероприятий.

Территории прошли очистку, были покрыты свежим песком, а также проведены восстановительные работы.

Как отметила Попова, трудоемкие процессы были осуществлены на территории 151 объекта в Анапе. К этим работам привлекли сотрудников Роспотребнадзора и ученых из Российской академии наук.

Пляжи Анапы, которые получили заключение Роспотребнадзора, безопасны для отдыха.