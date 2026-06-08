В Роспотребнадзоре рассказали, есть ли в Анапе безопасные пляжи

Пляжные зоны Анапы, получившие одобрение Роспотребнадзора, являются безопасными для посещения. Об этом в интервью РИА Новости заявила руководитель ведомства Анна Попова. Она уточнила, что такие разрешения были выданы только после завершения всех подготовительных мероприятий.
Территории прошли очистку, были покрыты свежим песком, а также проведены восстановительные работы.
Как отметила Попова, трудоемкие процессы были осуществлены на территории 151 объекта в Анапе. К этим работам привлекли сотрудников Роспотребнадзора и ученых из Российской академии наук.
Пляжи Анапы, которые получили заключение Роспотребнадзора, безопасны для отдыха.