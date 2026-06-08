Доктор Мясников назвал четыре способа снизить риск рака кишечника

Волгоградская область входит в число регионов, где вопросы профилактики онкологии остаются актуальными. Российский доктор Александр Мясников назвал четыре способа, которые помогают снизить риск развития рака кишечника, включая регулярное употребление кофе и физическую активность.
По словам врача, эффективность кофе подтверждают многочисленные исследования. Также важную роль играет регулярная физическая нагрузка. Дополнительный профилактический эффект могут давать аспирин и статины. Мясников отметил, что статины интересны не только способностью снижать уровень холестерина, но и противовоспалительным действием.
«Кофе доказанно снижает риски рака кишечника. Есть масса работ, наверное, сотни работ на эту тему», — рассказал Александр Мясников в эфире программы «Вести».
Ранее сообщалось об особенностях изжоги.