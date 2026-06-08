Доктор Мясников назвал четыре способа снизить риск рака кишечника

По словам врача, эффективность кофе подтверждают многочисленные исследования. Также важную роль играет регулярная физическая нагрузка. Дополнительный профилактический эффект могут давать аспирин и статины. Мясников отметил, что статины интересны не только способностью снижать уровень холестерина, но и противовоспалительным действием.