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Доктор Мясников назвал четыре способа снизить риск рака кишечника

Известный российский специалист дал советы для профилактики.

Волгоградская область входит в число регионов, где вопросы профилактики онкологии остаются актуальными. Российский доктор Александр Мясников назвал четыре способа, которые помогают снизить риск развития рака кишечника, включая регулярное употребление кофе и физическую активность.

По словам врача, эффективность кофе подтверждают многочисленные исследования. Также важную роль играет регулярная физическая нагрузка. Дополнительный профилактический эффект могут давать аспирин и статины. Мясников отметил, что статины интересны не только способностью снижать уровень холестерина, но и противовоспалительным действием.

«Кофе доказанно снижает риски рака кишечника. Есть масса работ, наверное, сотни работ на эту тему», — рассказал Александр Мясников в эфире программы «Вести».

Ранее сообщалось об особенностях изжоги.