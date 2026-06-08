В Ростовской области спрос на мороженое упал на 11%

В мае 2026 года спрос на покупки мороженого в Ростовской области снизился на 11% год к году. При этом в среднем лакомство подорожало на 11%, достигнув 91 ₽ за порцию. Об этом сообщил «РБК Ростов» со ссылкой на данные пресс-службы аналитического центра «Чек Индекс» компании «Платформа ОФД».