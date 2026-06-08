В центре Перми прекратил работу супермаркет китайских товаров «Ни Хао»

В Перми стало меньше на один магазин сети китайских супермаркетов «Ни Хао». Один из трех магазинов прекратил работу на Комсомольском пр., 68. Пермяки теперь могут похрустеть чипсами и закусить лапшой быстрого приготовления в торговых точках на улицах Крупской, 23 и Ленина, 49.