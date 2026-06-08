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В центре Перми прекратил работу супермаркет китайских товаров «Ни Хао»

Магазин продержался на пермском рынке около года.

Источник: Комсомольская правда

В Перми стало меньше на один магазин сети китайских супермаркетов «Ни Хао». Один из трех магазинов прекратил работу на Комсомольском пр., 68. Пермяки теперь могут похрустеть чипсами и закусить лапшой быстрого приготовления в торговых точках на улицах Крупской, 23 и Ленина, 49.

Магазин «Ни Хао» на Компросе открылся в конце мая прошлого года. В ассортименте товаров помимо чипсов и лапши большой популярностью пользовались различные снеки, специи, напитки, сладости и чай.

Годом ранее владельцы сети планировали увеличить количество магазинов в Перми до семи. В начале мая краевое управление Роспотребнадзора провело выездную проверку в одном из магазинов «Ни Хао». Предприниматель получил предписание о приостановке реализации продукции, не отвечающей требованиям технических регламентов.