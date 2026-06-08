Глава «Камволя» Лугина рассказала, почему сотрудники не всегда отрабатывают по восемь часов

Генеральный директор «Камволь» Татьяна Лугина рассказала, почему сотрудники не всегда отрабатывают по восемь часов, сообщили в эфире телеканала СТВ.
Глава «Камволя» обратила внимание на продуктивность, вспомнив разговор с индийскими партнерами. Так, Лугина рассказала, что в феврале Беларусь посещала делегация из Индии, и речь зашла об обмене специалистами. Мол, не могла ли бы индийская фирма на год-два прислать в Беларусь несколько своих прядильщиков, чтобы узнать их компетенции.
— У них мужчины этим занимаются делом. Я говорю: хочу посмотреть их компетенции, квалификацию, скорость работы. Может быть, они быстрее, шустрее. И нашим женщинам будет приятно посмотреть или полезно даже. Может, где-то настройка оборудования. То есть опыт, — вспомнила она.
Но индийский бизнесмен посетовал на скорость и время работы, так как в Беларуси работаю по восемь, а не по 12 часов, и не с такой интенсивностью труда. Лугина пояснила, что это заставило ее так же задуматься над этим вопросом.
— Я всем говорю, работаем мы много иногда не потому, что руководители заставляют остаться, в субботу выйти, потому что мы просто даже восемь часов иногда не отрабатываем, — заявила она.
И добавила, что, приходя на работу, белорусы сначала попьют чай, расскажут соседке, как заквасили капусту, но «на работе как минимум хотя бы восемь часов надо работать».
Кстати, ранее еще глава «Камволя» Татьяна Лугина раскрыла, сколько стоят ее костюм и обувь.
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