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Экс-красноярка Мирра Андреева заработала рекордные 3,2 млн долларов на «Ролан Гаррос»

Уроженка Красноярска Мирра Андреева получила за победу на «Ролан Гаррос» 3,2 миллиона долларов. Это рекордная сумма призовых среди всех российских теннисистов.

Уроженка Красноярска Мирра Андреева получила за победу на Открытом чемпионате Франции по теннису («Ролан Гаррос») 3,2 миллиона долларов. Это рекордная сумма призовых среди всех российских теннисистов в истории, пишет издание «Спорт-Экспресс».

Предыдущее достижение в женском теннисе принадлежало Марии Шараповой — в 2014 году она заработала на том же турнире 2,25 миллиона долларов. Абсолютный рекорд среди россиян до этого держал Даниил Медведев с 2,5 миллиона долларов за победу на US Open в 2021 году.

Напомним, 19-летняя уроженка Красноярска впервые в карьере выиграла турнир Большого шлема. В финале «Ролан Гаррос» 6 июня она обыграла представительницу Польши Майю Хвалиньску со счетом 6:3, 6:2. После этой победы Андреева поднялась на шестое место в рейтинге WTA и вошла в тройку самых юных чемпионок турниров Большого шлема в XXI веке — моложе нее в момент победы были только Шарапова и британка Эмма Радукану.

С победой Мирру Андрееву поздравили в родном городе: посты об этом опубликовали первый заместитель губернатора края Сергей Пономаренко, мэрия Красноярска и футбольный клуб «Енисей», пишут gornovosti.ru. Триумф российской спортсменки отметили и ее коллеги.

«Горжусь тобой, Мирра. Празднование говорит само за себя. В восторге, но ещё не удовлетворена. Признак настоящего чемпиона», — написала Мария Шарапова.

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