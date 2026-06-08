Экс-красноярка Мирра Андреева заработала рекордные 3,2 млн долларов на «Ролан Гаррос»

Напомним, 19-летняя уроженка Красноярска впервые в карьере выиграла турнир Большого шлема. В финале «Ролан Гаррос» 6 июня она обыграла представительницу Польши Майю Хвалиньску со счетом 6:3, 6:2. После этой победы Андреева поднялась на шестое место в рейтинге WTA и вошла в тройку самых юных чемпионок турниров Большого шлема в XXI веке — моложе нее в момент победы были только Шарапова и британка Эмма Радукану.