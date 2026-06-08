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Землетрясение магнитудой 7,8 произошло на Филиппинах, погибли три человека

На юге Филиппин произошло мощное землетрясение магнитудой 7,8 — в результате погибло три человека, четверо пострадали. Об этом в понедельник, 8 июня, сообщили в пресс-службе Национальной полиции страны.

На юге Филиппин произошло мощное землетрясение магнитудой 7,8 — в результате погибло три человека, четверо пострадали. Об этом в понедельник, 8 июня, сообщили в пресс-службе Национальной полиции страны.

По данным ведомства, в северной и центральной частях острова Минданао в общей сложности повреждены порядка 37 зданий. В их числе школы, больницы и жилые дома. В некоторых районах также наблюдаются перебои с электроснабжением.

— Полицейские в пострадавших районах мобилизованы для оказания помощи населению, оценка ущерба продолжается, — говорится в сообщении.

Президент Филиппин Фердинанд Маркос — младший приостановил занятия в учебных заведениях в ряде районов на острове. Кроме того, он поручил правительственным ведомствам координировать действия по ликвидации последствий, обеспечить предоставление гуманитарной помощи и функционирование эвакуационных центров.

20 апреля в Японии тоже произошло землетрясение, его магнитуда составила 7,4. Позже в посольстве России заявили, что обращений от россиян после инцидента в Японии не поступало.