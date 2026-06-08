В Уфе началась постановка балета по русской сказке

«По сравнению с предыдущей постановкой меняется не только хореография, но и несколько сцен. Фактически это новая версия спектакля: раньше мы переносили действие в современность, а теперь решили остаться в одной эпохе. Нам показалось, что так сюжет получится более целостным, — отметил художник‑постановщик, народный артист РБ Иван Складчиков. — В костюмах мы соединяем элементы советской моды 30‑х годов и русского национального костюма. Удивительно, но эти два стиля прекрасно сочетаются. В итоге получилась настолько новая версия спектакля, что она серьёзно отличается от предыдущих постановок».