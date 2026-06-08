В Уфе началась постановка балета по русской сказке

По словам хореографа, балет остаётся в жанре сказки — романтичной и волшебной, что соответствует ожиданиям зрителей.
Как рассказали в театре, новая версия балета существенно отличается от предыдущей постановки 2019 года (хореограф — Иван Васильев, стиль — ар‑деко). В новом спектакле действие разворачивается в рамках одной эпохи. Костюмы соединяют элементы советской моды 30‑х годов и русского национального костюма. Декорации от предыдущей постановки сохранены и обновлены фрагментарно, готовятся новые костюмы.
«По сравнению с предыдущей постановкой меняется не только хореография, но и несколько сцен. Фактически это новая версия спектакля: раньше мы переносили действие в современность, а теперь решили остаться в одной эпохе. Нам показалось, что так сюжет получится более целостным, — отметил художник‑постановщик, народный артист РБ Иван Складчиков. — В костюмах мы соединяем элементы советской моды 30‑х годов и русского национального костюма. Удивительно, но эти два стиля прекрасно сочетаются. В итоге получилась настолько новая версия спектакля, что она серьёзно отличается от предыдущих постановок».
Музыкальный руководитель, дирижёр‑постановщик — народный артист РБ, лауреат премии «Золотая маска» Артём Макаров; художник по свету — заслуженный работник культуры РБ Сердар Чарыев. В балете активно задействованы молодые артисты.
Ранее мы сообщали, что в Башкирском театре оперы и балета может появиться балет «Иван Грозный».