Новые правила перевозки детей в автобусах введут в Самарской области

Если поездку на одном или двух автобусах планируют на территории с военным положением или режимом ЧС, уведомление можно подать в произвольной форме и в сокращенные сроки. При перевозке тремя и более автобусами потребуется заявка на сопровождение ГИБДД. Если время в пути превышает четыре часа, в группу нельзя включать детей до семи лет. А при поездке дольше 12 часов на трех и более автобусах необходим медицинский работник.