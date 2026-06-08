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Три авиарейса задержали в нижегородском аэропорту 8 июня

Среди отложенных вылетов — рейсы в Самару, Москву и Минеральные Воды.

8 июня в аэропорту Нижнего Новгорода задержаны сразу несколько авиарейсов — данные об этом можно найти на онлайн‑табло воздушной гавани.

Среди отложенных вылетов — рейсы в Самару (авиакомпания Red Wings), Москву (авиакомпания «Россия») и Минеральные Воды (Nordwind).

Кроме того, задерживается прибытие четырёх самолётов: из Екатеринбурга (Red Wings), Сочи («Россия»), Калининграда (Nordwind) и Минеральных Вод (Nordwind).

Напомним, что аэропорт Нижнего Новгорода закрыли из-за угрозы БПЛА 8 июня.

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