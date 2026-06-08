Стала известна судьба гражданки РФ, попавшей в мошеннический колл-центр в Мьянме

В апреле 2026 года пострадавшая, откликнувшись на предложение о работе за границей, прибыла в Янгон из Таиланда. Однако вместо трудоустройства ее вывезли в район города Мьявади в Каренской национальной области, где под угрозой физической расправы принуждали участвовать в мошеннических схемах. В начале июня женщине удалось связаться с посольством и попросить о помощи.