Россия договорится о безвизе еще с тремя странами: когда будет принято решение

Российская Федерация планирует в 2026 году достичь договоренностей о введении безвизового режима с еще тремя странами. Речь идет о Малайзии, Кувейте и Индонезии. Об этом в беседе с ТАСС сообщил директор департамента многостороннего экономического сотрудничества и спецпроектов Минэкономразвития Никита Кондратьев.