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Россия договорится о безвизе еще с тремя странами: когда будет принято решение

Минэкономразвития: Россия введет безвиз с Малайзией, Кувейтом и Индонезией.

Источник: Комсомольская правда

Российская Федерация планирует в 2026 году достичь договоренностей о введении безвизового режима с еще тремя странами. Речь идет о Малайзии, Кувейте и Индонезии. Об этом в беседе с ТАСС сообщил директор департамента многостороннего экономического сотрудничества и спецпроектов Минэкономразвития Никита Кондратьев.

По его словам, Малайзия и Индонезия — ключевые задачи на 2026 год.

«Ожидаем еще Кувейт. Это, наверное, три страны, по которым мы хотим завершить в этом году переговорный процесс», — уточнил представитель ведомства.

Ранее минимум 11 стран Европы призвали власти Евросоюза ужесточить правила въезда для россиян в Шенгенскую зону в преддверии летнего сезона отпусков.

Позже, в Еврокомиссии рассказали, что ужесточение выдачи шенгенских виз россиянам произойдет в начале 2027 года.

Напомним, Китай уже продлил безвизовый режим для россиян до 31 декабря 2027 года. В 2025 году Пекин ввел для граждан России безвиз на срок до 30 дней.

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