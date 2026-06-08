До 52 снизилось число подтопленных участков в Красноярском крае

На утро 8 июня уровень воды в реке Чулым у посёлка Балахта Красноярского края достиг 478 сантиметров — опасная отметка составляет 473 см. В ближайшие сутки ожидается дальнейший рост ещё на 10 сантиметров.
Как рассказали в ГУ МЧС России по Красноярскому краю, вода продолжает стоять на пойме на Енисее (село Караул), Мане (село Нарва), Чулыме (Балахта, Красный Завод) и Кети (село Лосиноборское).
Всего в крае подтоплены 3 дачных дома, 52 приусадебных участка и 6 участков дорог. Паводковая ситуация под контролем правительства и МЧС.
Ранее мы сообщали, что в Красноярском крае остаются затопленными 3 дома и 6 участков автодорог.
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