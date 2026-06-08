«Моя Мишель» бесплатно выступит на Студвесне в Хабаровске

Организаторами фестиваля выступают Российский Союз Молодёжи, правительство Хабаровского края, Минпросвещения России и Росмолодёжь при поддержке Минкультуры России. Проект проходит в рамках нацпроекта «Молодёжь и дети». На время мероприятий у Комсомольской площади будут действовать ограничения движения транспорта.