«Моя Мишель» бесплатно выступит на Студвесне в Хабаровске

В Хабаровске с 8 по 12 июня пройдёт Всероссийская студенческая весна. Одним из главных событий фестиваля станет бесплатный концерт группы «Моя Мишель» (12+) на Комсомольской площади, сообщают организаторы.
Церемония открытия состоится 8 июня в 19:00. В эти дни город превратится в большую фестивальную площадку: концерты, выступления и конкурсные показы будут проходить в разных точках Хабаровска.
Финальный день обещает стать самым масштабным. В краевом Дворце культуры профсоюзов творческие делегации из разных регионов представят свои лучшие номера, а жюри подведёт итоги конкурсной программы.
Всего участники подготовили более 600 работ в десяти направлениях. Среди них — вокал, инструментальная музыка, танцы, театр, оригинальный жанр, мода, медиа, видео, арт и региональная программа.
Организаторами фестиваля выступают Российский Союз Молодёжи, правительство Хабаровского края, Минпросвещения России и Росмолодёжь при поддержке Минкультуры России. Проект проходит в рамках нацпроекта «Молодёжь и дети». На время мероприятий у Комсомольской площади будут действовать ограничения движения транспорта.