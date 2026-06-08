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«Моя Мишель» бесплатно выступит на Студвесне в Хабаровске

Группа станет хедлайнером Всероссийской студенческой весны.

В Хабаровске с 8 по 12 июня пройдёт Всероссийская студенческая весна. Одним из главных событий фестиваля станет бесплатный концерт группы «Моя Мишель» (12+) на Комсомольской площади, сообщают организаторы.

Церемония открытия состоится 8 июня в 19:00. В эти дни город превратится в большую фестивальную площадку: концерты, выступления и конкурсные показы будут проходить в разных точках Хабаровска.

Финальный день обещает стать самым масштабным. В краевом Дворце культуры профсоюзов творческие делегации из разных регионов представят свои лучшие номера, а жюри подведёт итоги конкурсной программы.

Всего участники подготовили более 600 работ в десяти направлениях. Среди них — вокал, инструментальная музыка, танцы, театр, оригинальный жанр, мода, медиа, видео, арт и региональная программа.

Организаторами фестиваля выступают Российский Союз Молодёжи, правительство Хабаровского края, Минпросвещения России и Росмолодёжь при поддержке Минкультуры России. Проект проходит в рамках нацпроекта «Молодёжь и дети». На время мероприятий у Комсомольской площади будут действовать ограничения движения транспорта.